2ª dose de vacinação para idosos nesta semana

Foi retomada nesta segunda-feira (05), a segunda dose da vacinação contra Covid-19 para os idosos que receberam a primeira dia 8 de março ou em dias anteriores. Na terça serão atendidos os que receberam a primeira dose dia 9/03; quarta (12/03) e quinta (15/03). O atendimento continua na Casa da Cultura (mulheres pela manhã e homens à tarde).

“Está bem baixa a procura pela segunda dose. Pedimos que as pessoas fiquem atentas ao calendário do agendamento para que a imunização seja completada”, conclama o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele ressalta que o município aguarda nossa remessa de vacinas do governo do Estado para continuar a primeira dose. “Na semana passada recebemos apenas 50 doses, o que é praticamente insignificante para a faixa etária que estamos atendendo agora”, disse o secretário, ao lembrar que o município tem procurado organizar da melhor forma possível, com distribuição de senhas e drive thru.

O secretário alerta para que as pessoas continuem mantendo os cuidados, mesmo que já tenham recebido as duas doses. “Temos percebido um certo relaxamento. Algumas pessoas acham que após tomarem as duas doses estão liberadas das medidas restritivas. A vacina não mata o vírus, ela dá imunidade ao organismo. E essas pessoas podem transmitir o vírus para quem não foi vacinado”, observa o secretário.