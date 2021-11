170.820 vacinas contra a Covid-19 que chegaram ao PR são para adolescentes

“Novas doses para adolescentes chegaram ao Estado e estamos repassando de maneira imediata aos municípios, para que possam vacinar os jovens e avançar nessa faixa etária”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já foram aplicadas no Paraná 17.119.038 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.831.995 D1 e 7.489.837 D2 ou dose única. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 54.035 doses adicionais (DA) e 743.171 doses de reforço (DR).