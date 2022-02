11ª Regional de Saúde e agência bancária enfrentam surto de covid

O avanço desenfreado de casos de covid-19 tem comprometido o trabalho em estabelecimentos comerciais, agências bancárias e até na 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão.

O chefe da Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira emitiu uma nota à imprensa nesta manhã para informar que todos os funcionários do órgão positivaram para a covid-19 e estão e isolamento. No entanto, todos estão apenas com sintomas leves da doença, fator que ele atribui à vacinação.

Devido a isso, o trabalho presencial na 11ª Regional de Saúde está comprometido. “Vamos procurar atender todas as demandas, mas como estamos com o trabalho presencial com equipe reduzida, contamos com a compreensão de todos nesse momento”, disse ele.

BRADESCO

Pelo mesmo motivo, também amanheceu fechada nesta terça-feira, a agência do Banco Bradesco de Campo Mourão. Alguns idosos chegaram a permanecer na fila, aguardando o atendimento. Clientes alegaram que a agência não havia deixado claro o aviso de que não estaria atendendo. O Procon chegou a ser acionado, comunicou a gerência do banco e o problema foi resolvido.