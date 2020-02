Vereadores retomam as sessões ordinárias da Câmara de CM

Na próxima segunda e terça-feira (17 e 18 respectivamente), os 13 vereadores da Câmara municipal de Campo Mourão, na Região Centro-Oeste do estado, retomam as sessões ordinárias da atual legislatura.

Os parlamentares iniciam as sessões às 19 horas, no plenário vereador José Pereira Carneiro, localizado na Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, no centro da cidade.

Sempre aberta ao público, às sessões deste ano serão presididas pelo vereador Olivino Custódio (PSC), eleito presidente da mesa diretora, em dezembro do ano passado. Além dele, integram a direção do Legislativo, outros quatro vereadores, Jadir Pepita (PPS), 1° vice-presidente, Roberto Cruz Mendes (Cabo Cruz/PSL), 2° vice-presidente, Edson Battilani (PPS), 1° secretário e Sidney Ronaldo Ribeiro (Tucano/PR), como 2° secretário.

Pelo roteiro prévio das duas primeiras sessões, os parlamentares irão debater cerca de 300 indicações e requerimentos, moção e projetos de Lei, que serão lidos para conhecimento da comunidade e dos vereadores.

COMISSÕES PERMANENTES

A composição das Comissões Permanentes segue definida pelos mesmos parlamentares que fizeram parte em 2019; Comissão de Legislação e Redação; vereadores, Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, Sidnei Jardim e Edoel Rocha.

Miguel Batista Ribeiro, do Bloco (PRB, PSC, PT, e Avante), Edson Battilani (PPS) e Sidney Ronaldo Ribeiro (PR), fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento.

Jadir Pepita (PPS), Nelita Piacentini (PR) e Cabo Cruz (PSL) compõem a Comissão de Méritos Temáticos e na Comissão de Saúde, Educação e Segurança Pública, os vereadores, professor Cicero, do bloco (PSC, PRB, PT e Avante), Elvira Schen (PPS) e Edilson Martins (PR).