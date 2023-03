Vereadores da próxima legislatura vão custar mais de R$ 2 milhões ao ano

Com os aumentos de salário aprovados recentemente pela Câmara Municipal de Campo Mourão, sem nenhum voto contrário, os vereadores da próxima legislatura (2025-2028) custarão aos contribuintes R$ 1.956.000,00 por ano exclusivamente em subsídios mensais. Vale destacar ainda que esse valor não inclui os encargos sociais, gastos com pagamento de diárias para viagens dentro e fora do Estado, passagens (aéreas e rodoviárias), inscrições em cursos e manutenção de gabinetes, além de salários e encargos sociais dos dois assessores a que cada parlamentar tem direito de nomear.

Caso não seja aumentado o número de vereadores para a próxima legislatura, o gasto com os salários dos 13 vereadores mourãoenses passará a ser de R$ 163.300,00 por mês, o equivalente a cerca de 125 salários mínimos atuais (R$ 1.302,00). Já o gasto anual será equivalente a 1.502 salários mínimos, levando-se em conta o valor atual. Atualmente, o gasto com salários dos vereadores soma R$ 1.226.160,00 por ano e o reajuste aprovado significa um dispêndio extra de mais de R$ 700 mil por ano, exclusivamente com o pagamento da remuneração.

AUMENTO

Com o aumento aprovado pela Câmara Municipal, os vereadores eleitos em 2024 e que serão empossados em 2025 terão salário mensal de R$ 12.500,00. Atualmente os vereadores de Campo Mourão recebem R$ 7.860,00. O reajuste aprovado foi de 59,03 por cento. Já o salário do presidente do Poder Legislativo saltará de R$ 10.519,00 para R$ 13.300,00.

O aumento concedido aprovado pelos vereadores também contemplam o prefeito e vice-prefeito da gestão 2025-2028, além dos futuros ocupantes de cargos com status de secretário municipal. O salário bruto para o cargo de prefeito passou dos atuais R$ 22.870,00 para R$ 27.697,30 (21,11 por cento).

Já a remuneração mensal para o cargo de vice-prefeito foi aumentada em 1.026,13 por cento. Ao longo dos últimos 30 anos aproximadamente, o subsídio do vice-prefeito de Campo Mourão foi de um salário mínimo (atualmente R$ 1.302,00). A partir de 2025 será de R$ 12.500,00.

Também os salários de ocupantes de cargo com status de secretário municipal foi reajustado. Saltou dos atuais R$ 12.579,00 para R$ 18.843,39. Um aumento da ordem de 49,80 por cento, que também contempla os ocupantes de cinco cargos na Câmara Municipal.

A colocação da proposta de aumento de salários desses futuros agentes políticos em votação pela Câmara de Vereadores de Campo Mourão pegou a comunidade de surpresa. Os projetos que concederam os aumentos foram apresentados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal (composta pelos vereadores Jadir Soares – Pepita, Amilton Gomes de Souza – Miltinho da Cidade Nova e Olivino Custódio) e sancionada pelo prefeito Tauillo Tezelli já no dia seguinte.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão), entidade apartidária em atuação no Município há 15 anos, protocolou documento junto ao Ministério Público sobre o aumento dos salários dos futuros agentes políticos locais.