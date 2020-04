Vereador quer álcool em gel em agências bancárias e comércios de produtos alimentícios

Através de Projeto de Lei protocolado na Câmara Municipal, o Vereador, Advogado e Radialista Sidnei Jardim quer que as Agências Bancárias, Casas Lotéricas e locais em que hajam caixas eletrônicos com identificação biométrica de Campo Mourão sejam obrigados a manter dispenser de parede com álcool em gel antisséptico para os usuários. A obrigatoriedade também irá se estender para comércios de produtos alimentícios.

O Vereador ressaltou que atualmente, praticamente todas as agências bancárias e casa lotéricas não disponibilizam álcool em gel para higienização das mãos. “Hoje, a maioria das agências financeiras e casas lotéricas não disponibilizam álcool em gel para os usuários, estamos enfrentando uma emergência de saúde mundial, o novo vírus se propaga pelo mundo de forma rápida e simultânea, considerando que estamos em estado de alerta este pedido é essencial para preservar a integridade e segurança da população com a situação da pandemia, já os comércios de alimentos, alguns estão disponibilizando, mas devemos obrigar a todos mesmo depois que a pandemia cessar” explicou o Vereador.

De acordo com Jardim em sua justificativa, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu uma orientação sobre a eficácia da utilização de álcool gel como medida preventiva ao Covid-19, tanto nos setores da saúde quanto para a comunidade em geral, o produto também deve ser utilizado para desinfetar celulares, teclados, cadeiras, maçanetas e outros objetos que sejam de uso coletivo e tocados por várias pessoas com frequência, uma vez que nas agências bancárias o fluxo de pessoas é frequente e não há possibilidade de higienização das mãos com água e sabão imediata após o contato, a disponibilização do álcool em gel é a medida mais urgente a ser implementada para o combate do coronavírus em nossa cidade, e futuramente, para se combater outros tipos de vírus e infecções.

O Projeto de Lei está em trâmite na Câmara Municipal e será votado pelos Vereadores e encaminhado para a Prefeitura em breve.