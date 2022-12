Vereador Edilson Martins é eleito presidente da Câmara de Campo Mourão

Com 10 votos, o vereador Edilson Martins foi eleito presidente da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Campo Mourão para o biênio 2023-2024. A eleição aconteceu durante a sessão ordinária que o Poder Legislativo realizou na manhã desta terça-feira (13), e que também elegeu Miltinho Cidade Nova como 1º vice-presidente; Subtenente Macedo, como 2° vice-presidente; Jadir Soares (Pepita), como 1º secretário e Naiany Salvadori, como 2º secretário.

A sessão de posse dos cinco integrantes da nova Mesa Executiva eleita está marcada para o dia 2 de janeiro, às 9 horas, no plenário Vereador José Pereira Carneiro.

Na disputa pela presidência do Legislativo o mourãoense, Edilson Martins obteve 10 votos, tendo outros três candidatos, vereadores Tio Leco, Toninho Machado e Paulo Pilatte conquistando um voto cada.

“Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que me concedeu. Há três mandatos esperava essa oportunidade e na vida tudo há um tempo, e chegou o tempo do vereador Edilson Martins, eleito presidente da Câmara de Campo Mourão com o apoio dos demais vereadores. Vamos fazer um trabalho direcionado à população para que a comunidade de Campo Mourão seja beneficiada sempre, contando com o apoio do Executivo com quem temos um ótimo relacionamento e vamos melhorar ainda mais. Somos poderes independentes e harmônicos”, comentou o presidente eleito.

Edilson Martins tem 47 anos, nasceu no dia 26 de março de 1975 e o seu primeiro mandato como parlamentar iniciou em janeiro de 2013 com mandato até dezembro de 2016. Martins foi reeleito para o biênio 2017 a 2020 e eleito novamente em outubro de 2020 para o biênio 2021 a 2024. “A expectativa para os próximos dois anos é muito boa. Temos vários projetos em andamento, porém cada vereador trabalha de uma forma. Vamos se reunir com a nova Mesa eleita para juntos fazer com que a população seja beneficiada”, lembrou Martins.

Casado com Rosimeire Marconi Martins, o parlamentar Edilson Martins tem dois filhos e é formado em Gestão Pública – pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). Na vida pública, Martins exerceu o cargo de diretor de governo, foi chefe de gabinete, assessor parlamentar estadual, gestor de contratos e convênios junto a Caixa Econômica Federal e atuou em inúmeros conselhos municipais.