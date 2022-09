Urnas serão lacradas e preparadas para eleições na próxima semana

As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições na comarca de Campo Mourão, no dia 2 de outubro, serão preparadas na próxima semana pela Justiça Eleitoral para as eleições. Serão duas cerimônias de preparação.

Na quinta-feira, dia 22, acontece a geração de mídias, a partir das 9 horas.No dia seguinte, sexta-feira, as urnas serão lacradas, também a partir das 9 horas.

As datas foram definidas em editais assinados pelo juiz da 31ª Zona Eleitoral, Edson Jacobucci Rueda Jr. Todo esse processo acontece no Fórum Eleitoral e é aberto ao público.

O procedimento consiste na inserção dos dados do eleitorado nas urnas de cada seção. Também acontece uma auditoria de uma das urnas com uma votação simbólica para verificar o correto funcionamento do equipamento.

Após a conclusão dessas duas etapas, todas as 209 urnas já lacradas serão guardadas no depósito da Justiça Eleitoral, de onde só sairão no dia 1º de outubro – sábado véspera da eleição – para os devidos colégios onde estará ocorrendo a eleição no dia 2 de outubro.

A Justiça Eleitoral fará o lacre também das urnas que serão utilizadas pelos eleitores das cidades de Farol, Janiópolis e Luiziana, municípios que fazem parte da comarca de Campo Mourão.