Tauillo diz que irá modificar o trânsito se for reeleito

Caso seja reeleito para mais um mandato na prefeitura de Campo Mourão, Tauillo Tezelli (Cidadania) disse que uma de suas prioridades é promover mudança no trânsito da cidade. “Já estamos fazendo o estudo”, disse ele.

Fechando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campo Mourão promovida pelo Tasabendo.com, Tezelli falou como tem conduzido sua campanha em tempos de pandemia e também prometeu solução definitiva para o assoreamento no Parque do Lago.

Confira a entrevista

Porque o eleitor deve reeleger Tauillo para prefeito de Campo Mourão?

Para Campo Mourão não retroagir e continuar com esse trabalho que está visível a todos, como evoluímos e como a cidade está muito melhor do que quando assumimos.

Como está sendo sua campanha eleitoral devido as restrições do Covid-19?

É uma campanha muito diferente, com bem menos visitas e sem aglomerações. Confesso que gosto mais das campanhas com maior contato com a população.

Redes sociais, mais ajudam ou atrapalham?

Tem os dois lados. O bom é que ficou mais rápido e mais próximo da população. Porém, tem muita gente que não entende do assunto e opina como se conhecesse, sem contar alguns que só usam para fazer o mal. Mas a população sabe bem avaliar.

Qual a maior carência de Campo Mourão hoje e como solucionar?

Temos algumas coisas que temos que avançar, pra ficar em um exemplo, iremos modificar o trânsito. Já estamos fazendo o estudo.

Como será seu tratamento com o funcionalismo público municipal, caso seja eleito?

De respeito e valorização pela categoria, mantendo os compromissos do Município sempre em dia com a categoria, dando melhor condições de trabalho, quer seja nas estruturas físicas dos diversos locais de trabalho, quer seja em equipamentos, preservando a segurança e qualidade de vida laboral dos servidores e empregados.

Já fiz bastante pelos servidores e empregados público, nos meus mandatos anteriores. Fiz o atual plano de cargos e salários, que conta hoje com mais de 20 anos, e que precisa ser reavaliado para corrigir distorções, criamos auxílio alimentação, passamos a remunerar os professores e especialistas em educação de acordo com a sua escolaridade desde sua nomeação no cargo efetivo, quando assumimos em 1993 não era assim.

Criamos a promoção por habilitação, que visa, incentivar os servidores a continuar seus estudos. Esses são apenas alguns exemplos da valorização e respeito pelos servidores e empregados públicos.

Nesta gestão, com toda a dificuldade, pagamos todas as pendências deixadas pela Administração anterior (promoções e abono permanência), aproximadamente R$ 1.000.000,00, regularizamos a concessão dos benefícios e estamos mantendo em dia todos os direitos dos servidores, criamos a redução de carga horária para servidores com filhos portadores de necessidades especiais, sem redução na remuneração e ampliamos a concessão do auxílio alimento, trocamos a frota de veículos, reformamos e organizamos os locais de trabalho, modernizamos os equipamentos de trabalho, entre outros.

Assim será na próxima gestão se reeleito for, respeito e valorização, manter em dia todos seus direitos e fazer ainda mais pela categoria, desde que dentro da capacidade financeira do Município e sempre de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todos têm ciência que não podemos ultrapassar o limite de despesa com pessoal imposto pela Lei Federal, e que também dinheiro é um só, se tirar de um lugar, falta em outro, assim é necessário conciliar os anseios dos servidores com as necessidades da população, as quais são dos servidores também.

Assim respeito e valorização é um conjunto de ações voltados aos servidores e empregados e não apenas salario.

Algum projeto para o Parque do Lago, cartão postal da cidade e que está tomado pelo assoreamento?

Já está pronto e assinado. Em parceria com Secretário Meio Ambiente, Marcio Nunes, foi disponibilizado 7 milhões para resolvermos o problema em definitivo.

Campo Mourão precisa urgentemente do estacionamento rotativo. Como o senhor pretende resolver essa questão e fazer com que o projeto saia do papel?

Olha, infelizmente tem coisas que não dependem de mim. É a burocracia do sistema brasileiro de leis. Iniciamos o processo, após resultado, várias empresas entraram contestando, impugnando e isso foi atrasando. Porém, levantei com pessoal do setor, parece que em breve teremos o fim desse processo e assinatura do contrato para implantação.

Outro grave problema é a insegurança no comércio. Furtos e roubos ocorrem com frequência e a polícia reclama a falta de efetivo. Qual seu plano de governo referente a isso?

A polícia é questão estadual, se tem pouco efetivo, temos que usar nossa força para aumentar. Da parte do município o que nós fizemos e já está em implantação, são as 174 câmeras de monitoramento interligadas com monitoramento a disposição da polícia civil e militar.

Caso reeleito prefeito, o que Campo Mourão pode esperar de Tauillo Tezelli?

O mesmo de sempre, trabalho incansável em prol da cidade.

Criado em 2012 em Campo Mourão, o plano diretor tem como objetivo estabelecer os critérios para o atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, com base em diversas diretrizes. Caso seja eleito, o plano diretor estabelecido no município será levado à risca por sua gestão?

É assim que determina a lei, assim que fizemos e assim será feito.