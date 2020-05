Rapaz é detido com produtos suspeitos de furto

A Polícia Militar deteve por volta das 12h de ontem, um rapaz de 34 anos por suspeita de furto e por ter entrado em uma residência. O suspeito recebeu voz de abordagem de um policial civil, na região central da cidade e a PM foi acionada para fazer o encaminhamento até a delegacia.

O investigador teria visualizado o rapaz com alguns objetos suspeitos. Já ciente do histórico do rapaz, o policial deu voz de abordagem.

No entanto ele se evadiu, largou os objetos na rua e entrou em uma residência, já nas imediações da Perimetral Tancredo de Almeida Neves. A moradora da casa informou que o invasor teria entrado na residência e que ainda poderia estar no local.

Os policiais realizaram buscas no endereço localizado na rua Curitiba e encontraram o suspeito escondido embaixo de uma escada. Ele foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial de Campo

Mourão. Foram apreendidos na ocorrência uma caixa de chocolates e duas correntes de prata, as quais ele abandonou na fuga.