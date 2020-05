Programa “Cartão Comida Boa” beneficia os 25 municípios da Comcam

Todas as 25 cidades de abrangência da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) foram contempladas pelo programa “Cartão Comida Boa”, do Governo do Estado. A entrega dos cartões aos prefeitos da região foi realizada nessa quarta-feira (6), pelo chefe regional da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab), núcleo de Campo Mourão, João Ricardo Barbosa Rissardo.

Em toda a Comcam, 43.849 famílias serão beneficiadas pelo programa. O “Cartão Comida Boa”, é um vale compras emergencial no valor de R$ 50,00 destinado a pessoas vulneráveis para aquisição de alimentos básicos. “Além de beneficiários que estão cadastrados no CadÚnico, outros também que podem se declarar vulneráveis necessitando deste auxílio emergencial, podem requisitar o cartão”, explicou Rissardo, ao comentar que o valor irá complementar o auxílio emergencial de R$ 600,00 do Governo Federal .

Os cartões foram entregues aos municípios, que através de suas Secretarias de Assistências Social serão repassados aos beneficiários. A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento está fazendo o credenciamento de estabelecimentos comerciais interessados em fornecer alimentos pelo “Cartão Comida Boa”.

O credenciamento deve ser feito por meio do aplicativo “SeuVale Empresas”. Ele pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos Google Play. Os requisitos necessários ao aparelho podem ser consultados em Manual Cadastramento Estabelecimento, que é acessado após clicar no campo Manuais SeuVale do site www.cartaocomidaboa.pr. gov.br.

Depois de baixado o aplicativo, o estabelecimento interessado deverá seguir os sete passos detalhados no mesmo manual para Criar Minha Conta. Confirmado o aceite dos termos de condição de uso, o credenciamento é encerrado com o cadastro da conta bancária em que pretende receber o pagamento, conforme orienta o Manual.

Segundo a chefe do Escritório Regional da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), em Campo Mourão, Shelly Miriam Fernandes Nogueira, cada família pode ter até dois beneficiários. Os cartões serão vinculados ao CPF das pessoas. O benefício poderá ser estendido às famílias por até três meses.

“O programa vai ajudar que mais precisa, que são as famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso demonstra mais uma vez o olhar atento do Governador Ratinho Jr. aos pequenos municípios”, falou o presidente da Comcam, Haroldo Fernandes Duarte, prefeito de Ubiratã. Ele não pode participar da entrega dos cartões por motivos maiores.

O PROGRAMA

O programa “Cartão Comida Boa” possibilitará que famílias em situação de vulnerabilidade comprem produtos alimentícios durante a pandemia do novo coronavírus. Os beneficiários começarão a receber os vouchers tão logo os trâmites legais estejam encerrados e haja estabelecimentos comerciais credenciados no aplicativo para o atendimento. O valor mensal de cada vale é de R$ 50 que, a princípio, tem duração de três meses. A base de beneficiários é o Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do País.

FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR MUNICÍPIO

Altamira do Paraná – 890

Araruna – 1.970

Barbosa Ferraz – 2.202

Boa Esperança – 581

Campina da Lagoa – 1922

Campo Mourão – 10.038

Corumbataí do Sul – 748

Engenheiro Beltrão – 1.603

Farol – 448

Fênix- 824

Goioerê – 3.914

Iretama – 1.894

Janiópolis- 689

Juranda – 1.012

Luiziana – 1.302

Mamborê – 1.970

Moreira Sales – 2.006

Nova Cantu – 1.246

Peabiru – 1.885

Quarto Centenário – 508

Quinta do Sol – 655

Rancho Alegre D’Oeste – 313

Roncador – 1.742

Terra Boa – 1.034

Ubiratã -2.653

Total: 43.849