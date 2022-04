Policiais militares participam de instrução do TRE-PR, em C. Mourão

Policiais militares pertencentes ao 11° Batalhão de Policia Militar participaram na tarde da última quinta-feira (30), de uma instrução sobre o Processo Eleitoral Eletrônico, ministrada pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE).

A reunião teve como objetivo levar informações importantes aos integrantes da corporação sobre a segurança do processo eleitoral, bem como a confiabilidade da urna eletrônica no processo de votação e apuração.

O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida agradeceu a visita do Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, Presidente do TRE-PR e de toda a sua equipe. Giraldes destacou ainda a importância destas informações ao efetivo, onde os policiais puderam esclarecer dúvidas acerca do processo eleitoral.

Também estiveram presentes no encontro, o Juiz Membro da Corte e Presidente da Comissão Permanente de Segurança do TRE-PR, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral; o Diretor-Geral do TRE-PR, Valcir Mombach; e o secretário da Presidência do TRE-PR, Josmar Ambrus.

Fonte: Comunicação Social do 11° BPM