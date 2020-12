Posse de vereadores de CM será rápida e sem público por conta da Covid-19

O agravamento casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Campo Mourão e as medidas para reduzir as aglomerações e consequentemente frear a disseminação do vírus, obrigou a Câmara de Campo Mourão a fazer alterações em todo o cerimonial de posse dos novos vereadores, eleitos no último dia 15 de novembro.

A cerimonia, que deveria acontecer no Teatro Municipal, será realizada na Câmara, no dia 1º de janeiro, a partir das 09 horas, sem a presença de público e com a transmissão pelo Youtube.

“No plenário ficarão apenas o presidente e o secretário. Cada um dos vereadores irá entrar no plenário, assinar o termo de posse, fazer o juramento e sair em seguida. A mesma situação irá acontecer nos casos da posse do prefeito e na eleição da Mesa Diretora. Toda a posse, será rápida e transmitida pelo Youtube”, comentou o coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da Câmara, Jaime Rosalino Vendrame Filho.

Conforme ele, nas próximas semanas, a programação poderá sofrer alterações com medidas do novo decreto. “Estamos na expectativa do decreto municipal, esperamos que a situação do estado e de Campo Mourão melhore”.

Para o presidente da Câmara, Olivino Custódio, as alterações foram necessárias. “Em tempos de pandemia, são muitos os esforços para combater a covid-19”, lembrou.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), divulgado na última terça-feira (08), subiu para 6.481 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná. Ao todo são 306.034 casos confirmados desde o inicio da pandemia. Em Campo Mourão, são 2.515 casos confirmados, 49 óbitos e 2.150 recuperados.

A partir de 1º de janeiro de 2021, a Câmara terá nove novos rostos, isso porque, Escrivão Parma (PSD), Bina (Cidadania), Subtenente Macedo (PROS), Miltinho Cidade Nova (PSDB), Naiany Hruschka (PODE), Tio Leco (PP), Marcio Berbet (PP), Paulo Pilatte (PSL) e Toninho Machado (PSC), passam a exercer seus primeiros mandatos a partir do primeiro dia do ano.

Dos atuais treze parlamentares, quatro conquistaram a reeleição, Elvira Schen (Cidadania), Jadir Pepita (Cidadania), Edilson Martins (Cidadania) e Tucano (PSD).

O diploma dos vereadores eleitos será expedido através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).