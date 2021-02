Parlamentares de CM recebem informações e orientações do Comitê Covid-19

Os vereadores Bina, Elvira Schen, Tucano, Toninho Machado, Miltinho do Cidade Nova, Paulo Pilatte, Marcio Berbet, Subtenente Macedo e o presidente do Legislativo, Jadir Pepita, se reuniram nesta terça-feira (02), na sala de reuniões da Câmara de Campo Mourão, com o Comitê de Crise do Covid-19 para tratar de assuntos relacionados ao novo coronavírus e os passos até que a vacinação esteja disponível a todos os moradores.

“O Comitê foi convidado a explanar sobre suas funções e para explicar os decretos, restrições e diversos outros assuntos que envolvem a pandemia do Covid-19, aos novos vereadores”, comentou Bina, um dos parlamentares que solicitou a reunião ao Comitê Covid-19.

Durante a reunião, o secretário de Saúde, Sergio Henrique dos Santos, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, o Coordenador Geral, Carlos Alberto Facco, o secretário de Fazenda e Administração, Aldecir Roberto da Silva e a Procuradora Geral do município, Alessandra Lavorente Chiroli, explicaram aos parlamentares, as regras e restrições das medidas adotadas no combater ao vírus, além do avanço da vacinação na cidade.

“Não conseguimos flexibilizar enquanto as médias de contaminações e mortes estiverem altas. Janeiro foi o pior mês, infelizmente foram 20 óbitos”, lembrou o secretário de Saúde, Sergio Santos. Segundo ele, o município aguarda novas remessas para continuar a vacinação na população mais vulnerável e exposta ao risco de contaminação do novo coronavírus.

Na reunião, os parlamentares cobraram mais rigor na fiscalização em relação aos estabelecimentos onde há consumo de bebidas alcoólicas, aglomerações, descumprimento do uso de máscaras e a falta do distanciamento social. “Há bares no centro da cidade que deveria ter o alvará cassado, pois além da aglomeração no interior e fora do estabelecimento, parece que o uso da máscara foi abolido”, disse o vereador Marcio Berbet. Segundo ele, há jogos futebol sendo realizados como se não estivéssemos em pandemia. “É um absurdo o que vem acontecendo, em alguns locais estão jogando bola como se não existisse o Covid-19”.

Os vereadores também pediram explicações quanto ao fechamento do Parque do Lago. “Tivemos casos de aglomerações, rompimento dos lacres que impediam o acesso em algumas áreas, descumprimento das regras de distanciamento social entre outras atitudes que não correspondiam com as regras dos decretos municipais para evitar a contaminação. Após as mudanças de comportamentos das pessoas, iremos flexibilizar”, comentou o secretário de Saúde.

Para o presidente do Legislativo, Jadir Pepita, a reunião com o Comitê de Crise do Covid-19, sanou dúvidas em relação às medidas de prevenção e controle do novo coronavírus. “Foi importantíssimo o debate com os membros do Comitê, pois a partir dos esclarecimentos, teremos mais informações e orientações para repassar aos moradores de Campo Mourão”.