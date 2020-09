Claudinei Grella assume cadeira na Câmara de Vereadores

A Câmara de Campo Mourão deu posse, na manhã desta sexta-feira (18), ao suplente Claudinei Grella, como titular da vaga deixada pelo vereador Edson Battilani, que morreu na última quarta-feira (09), vítima de complicações pela Covid-19.

A posse, que durou cerca de 10 minutos, foi realizada no estacionamento do Legislativo para evitar aglomerações, seguindo as orientações das secretarias municipal, estadual e do Ministério da Saúde, de prevenção contra a propagação e contaminação pelo novo coronavírus.

Grella em um rápido discurso agradeceu os familiares e amigos, que participaram da cerimônia. “Primeiro agradeço a Deus, meus familiares e meus amigos que se fazem presente nesse momento importante”, disse.

Nas eleições municipais de 2016, Grella recebeu 726 votos na coligação PPS – PSDB, ficando na suplência de Battilani. Ele ocupava um cargo comissionado na secretaria municipal de Educação, na área de transporte escolar, mas estava afastado para disputar a eleição deste ano.

Ele é líder religioso da Igreja Católica, membro da Renovação Carismática e mora no Lar Paraná. Na próxima sessão ordinária virtual, que acontece nos dias 28 e 29, Grella faz o juramento perante os demais vereadores e a comunidade de Campo Mourão. A sessão terá início às 19 horas e será transmitida pelo Youtube.