Câmara de CM volta a suspender atividades presenciais por causa do Covid-19

A Câmara de Campo Mourão suspendeu novamente todas as atividades presenciais no interior da Instituição a partir desta terça-feira (18). A decisão é uma medida de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus (Covid-19), foi tomada durante uma reunião da Mesa Diretora da Casa de Leis e deve permanecer até o próximo dia 27 de maio.

Durante esse período de restrições, todo o atendimento ao público será realizado exclusivamente pelo telefone 3518-5050 ou através do e-mail [email protected].

“O aumento de casos de pessoas infectadas e de mortes por Covid-19 levou a Mesa Diretora da Câmara a decidir pelo retorno dos trabalhos em sistema home office”, disse o presidente da Câmara, Jadir Soares (Pepita).

Segundo ele, as sessões ordinárias da Câmara irão continuar no sistema por videoconferência. “O trabalho dos vereadores, assim como dos funcionários, não parou. As sessões e as reuniões de Comissões devem continuar por videoconferência”.

Desde março do ano passado, início da pandemia no mundo, a Câmara vem tomando todas as precauções e seguindo os protocolos orientados pelos órgãos de Saúde na prevenção ao Covid-19. “Estamos adotando as medidas que estão ao nosso alcance para ampliar a proteção dos vereadores, dos servidores, e principalmente, da população”, lembrou Pepita.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), divulgado nesta segunda-feira (17), subiu para 24.559 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná. Ao todo são 1.019.896 casos confirmados de pessoas contaminadas, desde o inicio da pandemia. Em Campo Mourão, são 8.804 casos confirmados, 188 óbitos, 7.752 recuperados e 1.141 casos ativos.