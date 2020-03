Câmara de CM suspende atividades presenciais por causa do Covid-19

A Câmara de Campo Mourão suspendeu no início da tarde desta quarta-feira (18), as atividades presenciais no interior da Instituição. A decisão é uma medida de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus (Covid-19), e foi tomada durante uma reunião da Mesa Diretora da Casa de Leis.

A suspensão – devido à pandemia do coronavírus – deve durar por tempo indeterminado e o atendimento ao público será feito exclusivamente pelo telefone 3518-5050 e pelo e-mail [email protected]

No início da semana, a Mesa Diretora, já havia suspenso as sessões solenes de entrega de homenagens e demais eventos que envolveriam aglomerações de pessoas fora da instituição.

Além da decisão em cancelar os eventos, de forma preventiva, a Mesa Diretora também suspendeu a participação de servidores públicos e vereadores em cursos, e propôs uma série de recomendações para evitar uma possível disseminação do vírus.

A orientação aos funcionários com sintomas similares do Covid-19, de acordo com Pepita, é de ficar em casa e comunicar imediatamente os profissionais da unidade de Saúde para que sejam tomadas as medidas necessárias.

A Câmara também está providenciando a aquisição, com urgência, de frascos de álcool em gel para repor o seu estoque, e materiais necessários para a assepsia e desinfecção dos locais de trabalho e demais dependências do prédio. “A administração da Câmara de Campo Mourão está reforçando as medidas preventivas de controle da pandemia, como uso de álcool em gel e materiais utilizados na higienização das mãos”, informou o presidente em exercício, Jadir Pepita.

Ao todo, as secretarias estaduais de Saúde contabilizam 370 infectados em 18 estados e no Distrito Federal. Em Campo Mourão não há registros de casos suspeitos ou de pessoas doentes com o Coronavírus.