Câmara de CM empossa suplente nesta sexta-feira

A Câmara de Campo Mourão empossa na manhã da próxima sexta-feira (18), às 09 horas, nas

dependências do Legislativo, o suplente Claudinei Grella, que nas últimas eleições obteve 726 votos pela coligação PPS-PSDB. Grella assume a vaga de vereador deixada por Edson Battilani, vítima fatal de complicações pela Covid-19, no início do mês.

O presidente do Legislativo, Olivino Custódio, lembrou que para auxiliar no enfrentamento ao Covid-19, seguindo as orientações das secretarias municipal, estadual e do Ministério daSaúde, de prevenção contra a propagação e contaminação pelo coronavírus, a posse será rápida e não terá aglomerações de pessoas.

Na próxima sessão ordinária virtual, que acontece nos dias 28 e 29, Grella faz o juramento perante os demais vereadores e a comunidade de Campo Mourão. A sessão terá início às 19 horas e será transmitida pelo Youtube.