Decretado luto oficial pela morte do vereador Edson Battilani

O prefeito Tauillo Tezelli decretou luto oficial por três dias pela morte do vereador Edson Battilani, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (9), no Hospital Paraná, em Maringá. Nesse período a bandeira do município de Campo Mourão ficará hasteada a meio mastro. Battilani tinha 64 anos e estava hospitalizado em razão de complicações da Covid-19, doença confirmada em exame divulgado no dia 19 de agosto. O corpo será sepultado em Campo Mourão.

Servidor público estadual aposentado, Battilani era engenheiro agrônomo e exercia o quarto mandato como vereador no município (1997-2000; 2001-2004, 2013-2016 e 2017-2020). Foi também presidente do Poder Legislativo por duas vezes.

Na carreira política, além de vereador exerceu o cargo de secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente na gestão 1993-1996. O vereador foi o 35º morador de Campo Mourão a vir a óbito pelo Coronavírus.

“Momento de grande tristeza ver um companheiro sendo levado por uma doença que a gente nem conhece direito e que está aí ceifando várias vidas. Perco um companheiro de mais de 30 anos, fiel como se fosse um irmão e de conduta exemplar. Campo Mourão deve muito a ele por inúmeras ações, tanto como secretário quanto como vereador”, lamentou o prefeito.