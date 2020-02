Executivo presta contas à CFO da Câmara nesta quinta-feira

O Poder Executivo apresenta nesta quinta-feira (27), às 19 horas, no plenário da Câmara, um relatório com as metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019. O documento faz parte da prestação de contas da prefeitura, que deve ser apresentado à Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), da Câmara, a cada quatro meses, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência além de ser obrigatória é uma oportunidade dos vereadores – membros da CFO – e da população, de questionar a prefeitura para sanar eventuais dúvidas a respeito das receitas e despesas do município.

As audiências também demonstram transparência do Poder Legislativo e do Executivo. “A Câmara realiza as audiências por conta das Comissões e para tornar o processo transparente”, comentou o presidente da CFO, vereador Edson Battilani.