Em menos de 24 horas, prefeito sanciona aumento de salários, diz Observatório Social

Aprovado em segundo e último turno pela Câmara de Vereadores na manhã da última terça-feira (28/1), o projeto de lei que concedeu reajustes nos vencimentos para os agentes políticos da gestão 2025-2028 tramitou no Poder Executivo e foi sancionado em menos de 24 horas pelo prefeito Tauillo Tezelli. Apesar da agilidade, a lei só entrará em vigor em 01 de janeiro de 2025.

O projeto aprovado sem nenhum voto contrário no Poder Legislativo em sessão na manhã de terça-feira foi protocolado na prefeitura às 15h31min do mesmo dia. Às 9h20 minutos desta quarta-feira começou a tramitar nos setores competentes do Poder Executivo e foi sancionado na mesma data pelo chefe do executivo, inclusive com a publicação do ato em órgão oficial extraordinário, nesta tarde. Esses dados oficiais foram retirados através do Portal da Transparência pela equipe do Observatório Social.

O projeto elaborado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo concede aumento nos salários do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no próximo ano e que assumirão em 2025. Também concede reajuste aos futuros secretários municipais e a cinco ocupantes de cargo com status de secretario municipal existentes na estrutura da Câmara de Vereadores.