Eleito para 5º mandato, deputado Douglas Fabrício prioriza Saúde, Educação e Esporte

Reeleito para exercer o 5º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná a partir de janeiro de 2023, o deputado estadual Douglas Fabrício agradeceu a votação recebida em Campo Mourão e região, e falou de suas prioridades para a próxima legislatura.

As três principais bandeiras já levantadas durante a campanha pelo parlamentar são: Saúde, Educação e Esporte. Na Saúde, Fabrício promete empenho total para as Santas Casas do Paraná, enfatizando as cinco instaladas na região da Comcam.

“Nas reuniões e visitas de campanha já dizia que, se eleito, ia priorizar as áreas da Saúde, Educação e Esporte. Na saúde, o compromisso maior é com as Santas Casas do Paraná. Faço parte da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, onde já desenvolvemos um trabalho nesse setor. A meta agora é continuar ajudando e buscando recursos. Apenas na Comcam são cinco santas casas: em Campo Mourâo, Goioerê, Ubiratã, Engenheiro Beltrão e Terra Boa”, declarou o deputado.

Na Educação, o deputado mourãoense afirma que já mantém um trabalho fortalecido. No próximo mandato ele se compromete em buscar recursos para melhorar a infraestruura das escolas paranaenses. “São mais de 3.300 colégios no Estado. Já temos algum tipo de vínculo com muitos e vamos manter o apoio, porque a educação precisa sempre de atenção especial”, afirma.

Por fim, Fabrício declara comprometimento com o esporte, como já fez quando foi secretário da pasta, no mandato do governador Beto Richa.

“Sou presidente da Comissão do Esporte e criamos o projeto Arena Multiuso, hoje Arena Meu Campinho, espalhada em todo o Paraná. Todos os muncipios receberam esse projeto e desde quando fui Secretário de Estado, e depois como deputado, mantivemos o apoio e regulamentamos a lei para recursos com materiais esportivos.”

Douglas agradece o apoio na região da Comcam, citando os municípios que abraçaram sua campanha, como Campo Mourão, Araruna, Peabiru, Ubiratã e Barbosa Ferraz.

“Na campanha eu dizia que tinha apenas o meu voto e precisava de pelo menos mais 40 mil para a reeleição. Fiz 43.431, votação maior que na eleição anterior, por isso meu muito obrigado principalmente aos prefeitos dos muicípios que me apoiaram, onde fiz metade da votação que precisava”, comemorou.