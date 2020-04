Douglas  reivindica apoio às Santas Casas em reunião virtual com governador Ratinho Junior

Em uma reunião virtual (vídeo conferência por internet) de deputados estaduais com o governador Carlos Massa “Ratinho Júnior”, na manhã desta terça-feira, 7, o deputado Douglas Fabrício reiterou projetos, pedindo apoio para novos investimentos nas Santas Casas que atendem grande parte dos pacientes de toda a região.

Ele agradeceu os equipamentos e leitos de UTI – Unidades de Terapia Intensiva já garantidos para as Santas Casas de Campo Mourão e Goioerê, e falou sobre as necessidades de instalações e credenciamentos de mais leitos de UTI com respiradores, bem como a implantação de um Centro de Triagem para o enfrentamento da pandemia Covid 19 “Coronavírus”, com um melhor pré-atendimento para Campo Mourão e região.

Em sua participação, Douglas Fabrício mencionou dados sobre a situação atual de toda a região, lembrando do aumento gradativo de casos nos últimos dias, resultando em três óbitos e internamentos com tratamentos de pacientes entubados com auxílio de respiradores. “É uma situação de emergência onde lutamos contra o tempo pelas vidas”, frisou Douglas Fabrício, que na semana passada protocolou o pedido de mais 25 leitos de UTI conforme ofício do Munícipio de Campo Mourão. Ele também solicitou ações de combate à Dengue para a região.

Em resposta, o governador Ratinho Júnior enalteceu a atuação de Douglas Fabrício, citando-o como um representante do interior e declarou que as reivindicações passam a integrar um planejamento emergencial de saúde do estado. Ele ainda falou que o momento é de fortalecimento dos hospitais de todo o Paraná anunciando que 15 novos leitos de UTI já estão sendo providenciados para Campo Mourão, neste momento.

“Estamos trabalhando por todo o estado, e atentos no trabalho de enfrentamento do Coronavírus na região de Campo Mourão”, enfatizou Ratinho Júnior. Outros 10 leitos de UTI também serão instalados na Santa Casa de Goioerê, devendo contribuir com a demanda de toda a região.