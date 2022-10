Douglas e Marcio Nunes se reelegem na Assembleia Legislativa

Campo Mourão conseguiu manter a representativa na Assembleia Legislativa do Paraná com a reeleição de seus dois deputados estaduais: Douglas Fabrício e Márcio Nunes, nas eleições deste domingo.

Nunes foi reeleito com 125.979 votos, o segundo mais votado do Paraná, enquanto Douglas recebeu 43.428 votos e vai para o seu quinto mandato. “Vou honrar a confiança da população que, pela quinta vez, me escolheu para ser seu representante na Assembleia Legislativa. Minha gratidão a todos. O trabalho não para pelo Paraná”, disse ele em seu Facebook.

O parlamentar foi o mais votado em Campo Mourão, com 14.278 votos, enquanto Márcio Nunes garantiu 13.971 dos mourãoenses.