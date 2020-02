Diretoria da Acamdoze se reúne e marca assembleia para o dia 7 de março

A diretoria da Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze) fez uma reunião de planejamento na manhã desta sexta-feira (14). Durante o encontro, ficou definido que a assembleia geral ordinária da entidade será realizada no próximo dia 7 de março, a partir das 9 horas, na sede da associação. Será a primeira do ano. “Até estávamos com saudade de nossa assembleia para tratarmos demandas da região”, falou o presidente da entidade, Valdir Hermes da Silva. A reunião contou com a presença do vice-presidente da Uvepar, Luciano Soares de Souza.

Os vereadores interessados já podem fazer o protocolo dos requerimentos pelo site da Acamdoze (www.acamdoze.com.br). O prazo é até o dia 2 de março. Os parlamentares têm direito a registrar no máximo seis requerimentos por assembleia, obedecendo a padrões estipulados.

A orientação é para os documentos sejam protocolizados com antecedência para que a matéria seja analisada pelas comissões para possíveis ajustamentos. Solicitações protocoladas fora do prazo serão colocadas para apreciação em assembleia posterior.

Durante a assembleia do próximo dia 7, será feita também a entrega dos certificados dos Vereadores e das Câmaras Nota 10, referente a 2019. Os escolhidos serão divulgados nos próximos dias.

MANDATO TAMPÃO

Durante o encontro, foi discutida a formação de uma diretoria provisória para assumir um mandato tampão da entidade já que vários membros da atual diretoria irão disputar a reeleição este no. O prazo de desincompatibilização dos cargos é até 4 de abril. “Estamos correndo contra o tempo, temos que agilizar e encontrar pessoas que gostem realmente da Acamdoze. Já fica o convite a quem tiver o interesse”, falou o presidente.

COMITIVA PARA CURITIBA

O presidente da entidade informou ainda que ficou definida que a Acamdoze irá em comitiva à Curitiba na sexta-feira da próxima semana onde se reunirá na secretaria estadual de Saúde para reforçar ao estado que concentre mais ação de combate à dengue na região. A reunião está agendada para as 10 horas. Já na parte da tarde, a comitiva entregará pessoalmente requerimentos ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para que faça melhorias nas estradas da região, já que muitos trechos estão tomados por buracos. “Em relação à dengue e obrigação do vereador também se engajar nesta luta, não podemos ficar omissos”, cobrou Silva.