Da Polícia Civil para a Câmara, Parma quer a reestruturação da Delegacia da Mulher

Ele foi o mais votado entre os novos vereadores eleitos para a próxima legislatura na Câmara de Vereadores de Campo Mourão. Devanildo Parma Bassi, mais conhecido por Escrivão Parma, recebeu 1.185 votos.

Votação expressiva, encarada por ele como um motivo a mais para fazer uma gestão participativa no Legislativo. “Assim como na delegacia, meu trabalho sempre foi atender o povo, da mesma forma será na Câmara Municipal, um trabalho sem distinção. Sou empregado do povo. Meu patrão é o povo, que paga o meu salário. Sei que esperam muito de mim e tenham certeza que não ficarão decepcionados”, disse Parma.

Sobre os vários projetos que já tem em mente, o novo vereador fala em lutar pela reestruturação da Delegacia da Mulher. “Campo Mourão já teve delegada da mulher, delegacia da qual fui idealizador. Foi uma das primeiras instaladas no interior do Paraná”, afirma.

Ele também comenta que já recebeu o título de Cidadão Honorário de Campo Mourão, além de outras homenagens pelos serviços prestados na área da segurança.

1 – Quem é o escrivão Parma?

Escrivão Parma é uma pessoa simples, que mora há 47 anos em Campo Mourão, na região do jardim Gutierrez. Estudei, me formei, fiz pós-graduação, além de vários cursos na carreira. Também recebi o título de Cidadão Honorário de Campo Mourão e Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná pelos serviços prestados na Secretaria de Segurança Pública. Enfim, sou uma pessoa tranquila, voltada para o bem e pertencente à Paróquia São Francisco de Assis.

Que avaliação faz da campanha e qual foi o diferencial para alcançar uma cadeira na Câmara?

É muito difícil chegar a uma das 13 cadeiras na Câmara, mas graças a Deus conseguimos. A campanha demonstrou que os ares da mudança estão batendo na porta da nossa cidade. Isso ficou bem claro nessa eleição. Fui eleito pelo grande número de amigos que tenho, já joguei futebol representei a cidade nos Jogos Abertos e campeonatos amadores. Muitos me conhecem como escrivão Parma, mas na época do futebol era conhecido como “Nil”. Acredito que as pessoas se lembraram de tudo que fizemos em nossa trajetória de vida e depositaram o voto de confiança. Podem ter certeza que não os decepcionarei.

Já tem algum projeto para apresentar no início do mandato?

Tenho vários projetos para apresentar durante o mandato. Fizemos uma campanha bem estruturada, alguns amigos em particular compraram a minha briga na campanha lá atrás e muito me auxiliaram. Na área da segurança, vou brigar pela reestruturação da Delegacia da Mulher, a qual fui um dos idealizadores. Aliás, Campo Mourão recebeu uma das primeiras delegacias da Mulher do interior do Paraná. Hoje ela funciona, mas precisa ser reestruturada com uma delegada. Também vamos cobrar a instalação do Instituto de Criminalística, claro que não completo, pois sabemos que o custo é alto, mas que seja pelo menos igual ao de Maringá para que as pessoas não precisem esperar tanto tempo, até cinco meses pela liberação de um carro recuperado, por exemplo. Também vou trabalhar por melhorias na área do esporte e lazer. Uma das metas é que seja construída uma rampa de acesso à Usina Mourão, que é um lugar público para que as pessoas mais simples também possam descer com barcos na água. Vamos também buscar ampliação do projeto das câmeras de segurança na área central e também nos bairros. O prefeito Tauillo Tezelli já fez melhorias, com o uso das câmeras do comércio, mas vamos dar seguimento nesse projeto.

O que achou dessa renovação no Legislativo?

Entendi como natural essa renovação na Câmara. É o ciclo da vida, um dia isso ia acontecer e foi agora. A população demonstrou nas urnas que quer gente nova, pessoas com ideias diferentes e que possam contribuir para nossa cidade. Era a hora da mudança, e isso ocorreu de forma tranquila e passiva. Todos os novos eleitos fizeram campanha tranquila, sem brigas e sem atingir ninguém, coisa que infelizmente já vimos acontecer em eleições anteriores. A população reconheceu isso.

Do trabalho na Polícia Civil para a política. A responsabilidade aumenta?

Digo que o trabalho continua, com a mesma responsabilidade. Como chefe de cartório na delegacia, sempre trabalhei muito, sem me preocupar com horário. Se necessário, eu estava lá após o expediente, nos fins de semana, quando me ligavam. Sempre trabalhei para a população, procurando fazer um bom trabalho. O reconhecimento chegou agora e por isso tenho que continuar trabalhando da mesma forma como vereador, sem distinção de ninguém. Sou empregado do povo. O patrão é o povo, que paga o meu salário. Sempre trabalhei muito e assim será como vereador.

Qual a sensação de ser eleito entre tantos candidatos na disputa?

Sensação muito boa. Recebi com muita tranquilidade, muita serenidade, porque vejo um grande compromisso pela frente. Nunca fui daqueles que trabalham para cumprir horário, apenas para pegar o salário no fim do mês. Quero fazer a diferença, com um trabalho limpo e participativo junto à população. O povo terá voz comigo, vamos atender a todos de forma geral. Passei cerca de 20 anos na Polícia Civil, onde fui homenageado, e onze anos na Polícia Militar, onde tenho muitos amigos, assim como em outras entidades de Campo Mourão. Quando terminar o mandato também quero ser lembrado de forma positiva.