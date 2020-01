Comcam recebe Fórum de Planejamento e Desenvolvimento

Nesta sexta-feira (31), a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes realiza o Fórum Regional de Planejamento e Desenvolvimento do Paraná na região da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam).

Promovido pela Escola de Liderança do Paraná, o evento acontece em Goioerê e reunirá prefeitos e secretários municipais de planejamento, administração e obras, além de outras áreas de gestão municipal. Será no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Goioerê, a partir das 8h30.

O secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, fará a abertura do evento junto com o presidente da Comcam, Edenilson Miliossi. A primeira palestra será ministrada pelo engenheiro da Copel, Rodrigo Braun dos Santos, que abordará o tema eficiência energética nos municípios. Em seguida, o superintendente da Paranacidade, Álvaro Cabrini, falará sobre os desafios das prefeituras na promoção de melhorias em infraestrutura urbana.

A secretaria de Planejamento reforçará aos gestores públicos a importância da gestão eficiente de convênios e da prospecção de recursos federais. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Carlos Alberto Facco, encerrará o evento compartilhando experiências inovadoras na gestão pública municipal.

SERVIÇO

Data: sexta-feira (31.01)

Horário: 8h30

Local: Associação Comercial e Empresarial de Goioerê

Avenida Mauro Mori, 415 – Jardim Lindóia

PROGRAMAÇÃO

8h30 – credenciamento

9h – abertura

Secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge

Presidente da Comcam, Edenilson Miliossi

9h45 – Eficiência energética – Copel

10h20 –Desafios das prefeituras para melhorar a infraestrutura urbana

10h55 – Gestão de convênios e prospecção de recursos federais

11h20 – Experiências inovadoras na gestão pública

Mais informações: [email protected] I (41) 3313-6808