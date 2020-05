Comcam irá receber mais de R$ 38 milhões para o combate ao coronavírus

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 5, projeto (PLP 39/2020) que prevê um aporte de R$ 125 bilhões para estados, municípios e Distrito Federal incrementarem suas ações no combate ao novo coronavírus. Desse montante, a proposta estabelece uma ajuda direta de R$ 60 bilhões, sendo 37 bilhões para os estados e R$ 23 bilhões para municípios. O restante do valor se refere a suspensão de dívidas, renegociações e repasses para outras áreas específicas da administração. Ao todo, as 399 cidades do Paraná vão receber diretamente R$ 1,3 bilhão, ficando os 25 municípios da COMCAM com mais de R$ 38 milhões. O pagamento será realizado em quatro parcelas.

Um dos principais articuladores para a aprovação deste projeto, o deputado federal Rubens Bueno (Cidadania) destacou a importância desta ajuda para os estados e municípios.

“Este projeto é resultado do esforço e do trabalho conjunto realizado no Congresso Nacional. Esta votação em caráter de urgência aconteceu para garantir um suporte imediato para que o estado e os municípios pudessem, nesse momento de crise, ampliar suas estruturas de atendimento da população e reforçar seus quadros de profissionais de saúde, além de equilibrar suas contas devido a queda de arrecadação. Vivemos um momento de união no combate a pandemia e estamos fazendo todos os esforços para evitar o colapso nas unidades hospitalares”, explicou Rubens Bueno.

O projeto segue agora para apreciação do Senado.

Confira os valores que serão repassados para os municípios da COMCAM:

Altamira do Paraná R$ 225.217,30

Araruna R$ 1.620.126,48

Barbosa Ferraz R$ 1.341.562,14

Boa Esperança R$ 476.064,37

Campina da Lagoa R$ 1.647.031,94

Campo Mourão R$ 11.000.971,90

Corumbataí do Sul R$ 373.313,32

Engenheiro Beltrão R$ 1.623.605,63

Farol R$ 358.236,99

Fênix R$ 552.257,86

Goioerê R$ 3.349.730,36

Iretama R$ 1.179.317,55

Janiópolis R$ 608.272,25

Juranda R$ 851.233,24

Luiziana R$ 842.187,44

Mamborê R$ 1.522.942,08

Moreira Sales R$ 1.405.694,56

Nova Cantu R$ 614.882,65

Peabiru R$ 1.623.141,74

Quarto Centenário R$ 523.264,90

Quinta do Sol R$ 530.339,18

Rancho Alegre D’Oeste R$ 307.905,21

Roncador R$ 1.142.206,56

Terra Boa R$ 1.982.422,48

Ubiratã R$ 2.436.916,08

TOTAL: R$ 38.138.844,21

*Estimativa feita pela assessoria do Senado