Comcam faz eleição para presidente e abertura simbólica da Copa Comcam/Sicredi

A Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), realiza nesta sexta-feira (28), a partir das 9 horas, eleição para presidência. Após a eleição, será realizada também a abertura simbólica da 3ª Copa Comcam/Sicredi. A abertura oficial era para ter sido realizada no último dia 16, em Barbosa Feraz, mas foi cancelada por motivos maiores.

A eleição da entidade terá chapa única, liderada pelo prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte. O atual presidente da entidade é o prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi. O candidato à vice-presidente de Baco é o prefeito de Terra Boa, Valter Peres.

Baco afirmou que será um desafio assumir a presidência da Comcam. “Agradecemos a confiança dos demais prefeitos na gente. Acredito que este ano, principalmente por ser ano eleitoral vai ser difícil uma atuação no sentido de buscar recursos para a região, só teremos três meses para isso. Por isso vamos focar na questão de aumentar a representatividade da Comcam”, falou ele.

O atual presidente da entidade, Edenilson Miliossi, faz um balanço positivo de sua gestão. “O balanço que faço é positivo. Apesar de todas as dificuldades que tivemos com Governo Federal e Estadual com relação a liberação de verbas, temos alguns recursos para a Comcam para a aquisição de uma patrulha mecanizada e uma usina de asfalto”, falou.

COPA COMCAM/SICREDI



Após a abertura da Copa Comcam/Sicredi, os municípios deverão em seguida obrigatoriamente fazer a retirada dos kits da Copa, como faixas dos anunciantes, entre outros. Vale lembrar que a partir deste ano a imprensa também está sendo credenciada para cobrir os jogos, que terão início neste domingo 1º.