CM elege prefeito e vereadores neste domingo

Chegou a hora do eleitor mourãoense decidir nas urnas, quem assume a cadeira de prefeito no poder Executivo a partir de 1º de janeiro de 2021 e quem serão os 13 vereadores para a próxima gestão no Legislativo.

A partir das 7 horas deste domingo (15), a votação será aberta em Campo Mourão e em todo território nacional. A recomendação da Justiça Eleitoral é que as pessoas acima de 60 anos votem no primeiro horário, até as 10 horas, como medida de prevenção ao coronavírus.

É recomendado que as pessoas não integrantes da faixa etária de risco compareçam aos locais de votação após às 10h. Acompanhantes e eleitores que não têm prioridade não serão impedidos de votar durante esse período, porém deverão respeitar a preferência.

Nesta sexta-feira, as urnas eletrônicas que já estavam lacradas, foram encaminhadas da Justiça Eleitoral aos 31 locais de votação da cidade.

No total, são 221 seções eleitorais, espalhadas na 31ª Zona Eleitoral, que corresponde a Campo Mourão, e na 183, que abrange as cidades de Farol, Luiziana e Janiópolis.

QUASE 66 MIL ELEITORES

Em Campo Mourão são 65.951 pessoas aptas ao voto. A cidade conta com três candidatos a prefeito: Rodrigo Salvadori (Progressistas), Nivalda Sguissardi (PT) e Tauilo Tezelli (Cidadania). Já as 13 cadeiras na Câmara de Vereadores, serão disputadas por 191 candidatos.

A votação encerra-se às 17 horas, quando começa a apuração. Os eleitos deverão ser conhecidos a partir das 19 ou 20 horas.

MEDIDAS PREVENTIVAS AO CORONAVÍRUS

A Justiça Eleitoral adotou medidas de segurança contra o novo coronavírus. O eleitor deverá usar máscara e contará com álcool em gel nos locais de votação. Pessoas com suspeitas de contaminação da covid-19 não deverão comparecer ao pleito, mas vão precisar justificar a ausência.

Também é recomendável que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação.