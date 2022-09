Candidato ao Senado, ex-juiz Sérgio Moro visita a Acicam

O ex-juiz federal e agora candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, esteve na tarde desta terça-feira (20/9) na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), onde reuniu-se por cerca de 45 minutos com uma plateia composta basicamente por empresários, profissionais liberais, gestores e lideranças do Município.

Na passagem por Campo Mourão, o candidato também visitou algumas empresas locais. Entre elas, a Colacril e o Supermercado Paraná. Depois foi a Acicam, a mais antiga entidade empresarial do Vale do Piquirivaí, onde foi recebido pelo presidente Ben-Hur Berbet e diretores da entidade.

O encontro com os empresários, profissionais liberais, gestores e lideranças aconteceu no Auditório Marta Kaiser. Sérgio Moro falou sobre os motivos que o levaram a entrar na política e ser candidato, lembrou que nasceu em Maringá e é “pé vermelho”, discorreu sobre a necessidade da retomada das atenções em torno do combate à corrupção e salientou sobre a importância para o Paraná de uma representação atuante no Senado Federal.

No encerramento do encontro, Sérgio Moro respondeu perguntas sobre sua posição em relação à atual legislação referente ao acesso a armas pela população, atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e vários outros assuntos.