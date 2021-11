Campo Mourão garante Unidade Plena com Instituto de Criminalística e IML

Após realizar pronunciamentos na tribuna da Assembleia Legislativa reivindicando melhorias na área da segurança de Campo Mourão e região, o deputado estadual Douglas Fabrício foi informado oficialmente nesta segunda-feira (08 de novembro), pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio do Coronel Adilson Correia dos Santos, que ocorrerão investimentos importantes e que até o próximo dia 15 de dezembro será inaugurado novo Instituto de Criminalística de Campo Mourão, em uma área que anteriormente sediava um posto de saúde.

Este instituto já conta inicialmente com três peritos criminais, e no primeiro trimestre de 2022 há a previsão de instalação do IML (Instituto Médico Legal) nesta sede, compondo uma Unidade Plena, que receberá mais três peritos, totalizando seis.

“Com esta nova estrutura, Campo Mourão e região vão ter um atendimento muito melhor e com mais independência. Estes investimentos serão de grande importância para agilizar o atendimento do IML”, salientou Douglas Fabrício, ainda agradecendo o governador Carlos Massa “Ratinho Júnior” e o secretário de segurança, Rômulo Marinho Soares, por atender reivindicações importantes em favor da população.