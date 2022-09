Após geração de mídias, urnas serão lacradas nesta sexta-feira em CM

A Justiça Eleitoral de Campo Mourão realiza nesta sexta-feira, 23, a lacração das urnas, último processo de preparação para as eleições de 2 de outubro. Ontem foi feita a geração de mídia, com as inserção dos dados dos candidatos e dos eleitores nas urnas.

Na 31ª Zona Eleitoral são 207 seções, as quais serão distribuídas em 30 locais de votação. Outras 21 urnas ficam de reservas. O diretor do fórum, juiz Edson Jacobucci Rueda Jr. acompanhou ontem as atividades na Justiça Eleitoral.

Ele reforçou a confiabilidade das urnas. “O que a população precisa saber é que a urna não tem contato nenhum com internet, nem por wi-fi ou cabo, ou seja, não tem como acessá-la externamente. Não há nenhum risco, o processo é totalmente seguro”, assegurou.

Após a lacração, nesta sexta-feira, as urnas permanecerão no depósito da Justiça Eleitoral, de onde só sairão no sábado (1º de outubro) para os locais de votação. Nesta sexta-feira acontece também um autoteste, que verifica o funcionamento das urnas.

“Algumas urnas são testadas para constatar definitivamente se está tudo correto. Já tivemos reunião com o comando da Polícia Militar e o delegado da Polícia Civil para que a segurança seja mantida no dia da eleição. Agradeço também o trabalho da imprensa, nossa grande parceria para divulgar as informações verdadeiras em um momento e que enfrentamos tantas situação de fake news”, afirmou.

A chefe substituta do Cartório Eleitoral, Elaine Trevisan disse que serão preparadas 207 urnas, além 21 de contingência. Nesse período em que se aproximam as eleições, ela explicou que o Cartório Eleitoral tem feito plantões aos sábados e domingos.

“Estamos tendo plantões aos sábados e domingos e feriados, da 13h às 17h. E de segunda a sexta, das 12h às 19h”, informou.

MUDANÇA DE LOCAL DE VOTAÇÃO

Elaine lembra que assim como já ocorreu na eleição passada, haverá uma mudança em um local de votação. Eleitores da Escola Municipal Zacarias de Paula Xavier, localizada na Comunidade Boa Esperança deverão votar no Sesc, em Campo Mourão.

“Como esta escola está em reforma, a seção 248 será transferida para o Sesc. Haverá um cartaz na escola informando, mas é importante que os eleitores desse local já tomem conhecimento dessa informação antecipadamente”, disse ela.

A Justiça Eleitoral também realizou o procedimento de carga e lacração nas 45 urnas destinadas aos outros três municípios da comarca – Farol, Janiópolis e Luiziana.