Acamdoze fará eleição para diretoria dia 15 de dezembro

A Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze) fará a eleição para escolha da nova diretoria da entidade no dia 15 de dezembro, das 15 às 19 horas. O mandato é para dois anos. O atual presidente é o vereador de Engenheiro Beltrão, Valdir Hermes da Silva (MDB). A data da eleição foi definida durante reunião de parte da diretoria na sede da entidade, hoje de manhã.

A eleição será realizada seguindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus (Covid-19), como uso do álcool em gel, distanciamento social e uso privativo da caneta. Interessados em concorrer a eleição deve protocolar a chapa completa até o dia 10 de dezembro (cinco dias antes das eleições).

Para participar, as Câmaras devem estar com a mensalidade em dia com a Acamdoze e devidamente filiadas. Vereadores não reeleitos não podem participar do processo. Já os reeleitos e novos eleitos para o próximo mandato podem votar e ser votados.

Na manhã desta segunda ficou definida também a Comissão de Eleição formada pelos presidentes das Câmaras de Peabiru, Alaerte Rodrigues dos Santos (presidente); e os membros Ivan Tavares, presidente da Câmara de Farol; e Milton Vanderlei Filho, presidente da Câmara Municipal de Quinta do Sol.

Para este ano, a expectativa é que haja bate chapa na eleição, já que vereadores da região têm manifestado interesse na disputa. O atual presidente deverá pleitear o cargo de vice-presidente e uma das chapas concorrentes. Atualmente estão filiadas à Comcam as Câmaras de Araruna; Boa Esperança; Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Farol; Fênix; Peabiru; Quinta do Sol; e Terra Boa.