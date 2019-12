Douglas Fabrício prossegue roteiro de prestação de contas e anúncio de projetos na região

Depois de visitar os municípios de Araruna, Peabiru, Terra Boa, Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol, o deputado estadual Douglas Fabrício deu continuidade a uma programação de encontros com lideranças nos municípios da região da Comcam – Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão durante o último final de semana.

No segundo dia do roteiro ele esteve em Fêniz, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul, Luiziana e Iretama, onde fez prestações de contas, tratou sobre projetos e anunciou recursos viabilizados. Em Barbosa Ferraz ele ainda participou da entrega de Caixas D´Agua para famílias carentes; em Corumbataí do Sul visitou a Coaprocor (Cooperativa Agroindustrial de Corumbataí do Sul) e em Luiziana ele ainda vistoriou a Arena Multiuso Esportiva que foi instalada recentemente, resultado de sua atuação ainda como Secretário de Estado do Esporte e do Turismo.

Durante o encontro com lideranças em Barbosa Ferraz, o prefeito Edenilson Miliossi, que também é presidente da Comcam, falou sobre a importância da presença de Douglas Fabrício nos municípios. Ele agradeceu o apoio na viabilização de recursos para projetos em diversas áreas e argumentou que discutindo projetos com as comunidades nos próprios municípios projetos deverão serem realizados de acordo com suas necessidades.

Douglas Fabrício enalteceu a parceria com o municípios, resultando em conquistas e fortalecimento de toda a região. “É momento de agradecimentos e planejamentos para 2020. Juntos com as comunidades, poderemos fazer muito mais”, frisou Douglas Fabrício, lembrando que o roteiro de encontros com lideranças nos municípios continua até o final do ano.