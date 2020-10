11º BPM recebe comitiva do TRE para definir as ações de segurança para eleições municipais

O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Júlio Cesar Vieira da Rosa recebeu na manhã de hoje uma comitiva do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) liderada pelo Tenente-Coronel Eroni Roberto Antunes, que é assessor do órgão no estado.

A reunião teve como objetivo alinhar as ações que serão tomadas entre a Polícia Militar e a Justiça Eleitoral durante as eleições de 15 de novembro, bem como estabelecer condições e procedimentos de segurança para os eleitores, candidatos, servidores do TRE e população em geral nas 20 cidades da área de circunscrição 11º BPM.

Ao todo são 111 locais de votação distribuídos nestes municípios, dos quais 31 estão em Campo Mourão. A reunião ocorreu no gabinete do Comandante do 11º BPM e contou com a participação dos demais oficiais da unidade, que também serão os responsáveis por coordenar o policiamento nos locais de votação no dia da votação.

VÉSPERA DA ELEIÇÃO

Durante a reunião ficou definido que na véspera da eleição a PM deverá realizar a segurança dos locais onde serão depositadas as urnas. Já no dia 15 de novembro, dia da eleição, os policiais escalados nos locais pré-definidos irão atuar preventivamente para evitar o atrito entre os concorrentes, prever e antecipar medidas de segurança com o objetivo de preservar a ordem pública, evitar a prática de “boca de urna” e outras situações cabíveis à PM.

Ao término da votação a PM irá atuar de maneira a evitar possíveis embates entre os concorrentes aos cargos disputados. “Como 2020 está sendo um ano atípico, a realização da eleição em período de pandemia requer um planejamento diferenciado e bem detalhado de todas as ações a serem executadas, inclusive com relação às medidas de segurança que todos nós devemos adotar”, frisou o comandante do 11º BPM.

Neste ano serão disputados os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. A votação ocorre nos dias 15 (primeiro turno) e 29 (segundo turno) de novembro.

Lembrando que apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitores pode haver segundo turno. Nas demais cidades o prefeito e vice-prefeito vencedores serão conhecidos no final da apuração em primeiro turno, ou seja, no dia 15 de novembro.

Informações: Comunicação Social 11º BPM