Veículo furtado em SC é apreendido com rapaz, em CM

A Polícia Militar prendeu um jovem na madrugada desse domingo, em Campo Mourão, com um veículo VW/T-Cross com registro de furto ocorrido no dia 18 de fevereiro, na cidade de Palhoça (Santa Catarina). O rapaz foi preso por receptação.

A ocorrência teve início quando os policiais realizavam patrulhamento pelas imediações de um posto de combustíveis, na entrada do Lar Paraná. Ao passar pelo local, os policiais perceberam dois veículos que saíram em alta velocidade.

Após acompanhamento, o VW/T-Cross foi abordado. O outro veículo, um VW/Tiguan, se evadiu sentido Tuneiras D’Oeste, não sendo possível abordá-lo. Após verificação da placa do veículo constou alerta de furto no estado de Santa Catarina.

Foi verificado que o carro estava preparado para o transporte de cigarro, inclusive equipado com rádio comunicador. O condutor foi encaminhado, juntamente com o veículo até a delegacia de Polícia Civil para que fossem adotados os devidos procedimentos.