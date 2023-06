Veículo é tomado de assalto em plantão de vendas em CM

Dois homens armados tomaram um veículo assalto na noite dessa terça-feira, 6, no plantão de vendas do Jardim Porto Feliz, em Campo Mourão. Trata-se de um veículo da marca Nissan/Versa, ano 2014.

O proprietário do veículo relatou para a Polícia Militar que estava conversando com um senhor no plantão de vendas, quando dois indivíduos chegaram armados e pediram os celulares de ambos, bem como a chave do veículo.

A todo momento um dos criminosos mostrava o armamento, aparentando ser uma pistola 38. Após pegarem os celulares (1 Samsung e 1 Xiaomi), eles trancaram os dois homens no estabelecimento e saíram levando também o automóvel.

Quando a vítima conseguiu abrir a porta, viu um veículo que aparentava ser o seu, seguindo sentido a Peabiru pela estrada rural. A PM foi acionada e conseguiu identificar em algumas câmeras o veículo passando pela cidade, porém, até o momento o mesmo não foi localizado.