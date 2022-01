Veículo é incendiado em meio a mata

Um veículo VW/Gol, modelo G6 foi encontrado em chamas em uma área de mata que dá acesso à comunidade Barreiro das Frutas. A Polícia Militar recebeu a informação da ocorrência por volta das 21h30 de ontem.

Segundo a denúncia, no local havia um veículo em chamas. A equipe policial compareceu ao local, onde o Corpo de Bombeiros já havia combatido as chamas do automóvel. A

Buscas foram feitas no interior do veículo, porém não foi localizado nenhum sinal de identificação, apenas que seria um VW/Gol, modelo G6. Como não havia Boletim de Ocorrência referente ao veículo, a delegacia de Policia Civil informou que o mesmo não poderia ser entregue no local. Diante da situação, o automóvel permaneceu no local.