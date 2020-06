Veículo é atingido por disparos de arma de fogo

O setor policial foi movimentado nas últimas horas em Campo Mourão. Durante a madrugada, um veículo foi alvo de disparos de arma de fogo, em uma residência localizada no conjunto Avelino Piacentini.

A Polícia Militar foi comunicada do fato, apenas por volta das 7h de hoje, quando o proprietário teria constatado as marcas de bala em seu veículo.

O rapaz disse aos policiais que durante a madrugada ouviu alguns disparos, no entanto só verificou que o alvo era o seu carro na manhã desta quarta-feira. Sobre as supostas circunstâncias e autoria dos disparos, o jovem relatou que possui uma rixa com um morador do bairro. Recentemente tomou conhecimento que esse homem possui uma arma de fogo.

As informações repassadas à PM foram registradas em boletim de ocorrência para investigação e apuração do caso.