Veículo é apreendido com quase 250 kg de drogas após motorista tentar fuga e quase cair com carro no rio

Um homem de 39 anos foi preso após quase cair na ponte do Parque das Torres, com um veículo Toyota Corolla (placas Mercosul), carregado com quase 250 quilos de maconha no porta-malas e na parte interna.

Ele fugia de uma equipe policial, quando perdeu o controle da direção, parando perto de um barranco, bem próximo da ponte. A Polícia Militar recebeu informações de que uma pessoa em veículo Corolla, estaria praticando o tráfico de drogas próximo ao Residencial Parque Arnaldo Walter Bronzel, proximidades do novo cemitério, região do Cidade Nova.

Assim que a viatura se aproximou do local, o motorista saiu em alta velocidade pela Avenida Engenheiro Mercer, seguindo em direção à Perimetral Tancredo Neves.

Ao chegar na ponte do Parque das Torres, ele acabou perdendo o controle da direção e parando fora da via, ficando perto de cair no rio. O traficante ainda tentou fugir a pé pelo rio, mas foi cercado e preso pelos policiais.

O veículo, que não tem queixa de furto ou roubo, foi apreendido e encaminhado para a delegacia, juntamente com as drogas que totalizou 246 kg. O automóvel pertence ao homem detido.