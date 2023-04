Veículo com cigarros e eletrônicos contrabandeados é apreendido pela PRF em CM

Um veículo GM/Meriva foi apreendido na manhã desta terça-feira, 4, na avenida Perimetral Tancredo Neves, em Campo Mourão transportando cigarros e produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

O motorista, um jovem de 24 anos foi detido em flagrante por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. O veículo foi abordado na esquina com a rua Harrison José Borges.

Os policiais seguiam com destino a Maringá, quando desconfiaram do grande volume de produtos no interior do veículo. Ao perceber a viatura ao lado, o motorista ainda apresentou nervosismo, reforçando as suspeitas dos policiais.

A equipe acionou sinais luminosos da viatura e o condutor estacionou. Nas buscas feitas na Meriva, os policiais encontraram uma grande quantidade de cigarros e produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai. O motorista não demonstrou clareza sobre a procedência dos produtos, dizendo apenas que pegou o carro com as mercadorias em Umuarama.

Ao checar a documentação do automóvel, com placas de Cascavel, a equipe da PRF constatou que o carro está no nome do jovem. Questionado, ele não informou o destino dos produtos.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o carro e as mercadorias para a Delegacia de Polícia Federal de Maringá para os devidos procedimentos.