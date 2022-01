Veículo carregado com drogas capota na PR 158 e motorista é preso

Um veículo carregado com aproximadamente 1 tonelada de drogas capotou na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru no início da madrugada desta terça-feira (25). O motorista foi preso assim que os policiais chegaram para atender o acidente e descobriram que o Hyundai HB20 que ele dirigia estava abarrotado de maconha.

O acidente foi registrado por volta da 01h20. Segundo as informações, o condutor perdeu o controle após bater na canaleta que divide as duas pistas e capotou. O veículo, com placas de São Paulo parou com as rodas para cima, mas o motorista não se feriu.

Ao constatarem que o carro transportava grande quantidade de drogas, os policiais deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. Ele foi autuado por tráfico de drogas.

Com informações e fotos: Polícia Rodoviária Estadual