Van carregada de mercadorias é roubada em Roncador

Uma Van carregada com cerca de R$ 60 mil em chapéus, bonés, facas, canivetes, bombas de tererê e garrafas térmicas foi tomada de assalto na cidade de Roncador. Os bandidos roubaram também os celulares do condutor e da sua esposa, além de cerca de R$ 8 mil em dinheiro e mais R$ 30 mil em cheques.

A vítima relatou para a Polícia Militar que transitava pela rodovia PR-239 com a sua Van/Peugeot de cor branca, por volta do meio-dia, quando foi surpreendida por três homens que estavam um veículo da marca Hyundai de cor branca (não soube afirmar se era um I30 ou HB 20).

Ainda segundo a vítima, após realizarem a abordagem utilizando uma espingarda, um dos bandidos assumiu a direção da Van e seguiu até uma estrada rural com o casal de refém.

Lá os criminosos retiraram os adesivos do veículo e depois se evadiram. Um deles ficou com as vítimas por algumas horas e depois as libertaram em meio a um matagal.

Após esperar por um tempo o casal conseguiu sair e pedir socorro. Ainda conforme as informações, os ladrões estavam com duas armas longas do tipo espingarda calibre 12, uma pistola e um revólver.

A vítima ainda relatou que os três eram brancos, um deles com tatuagem no antebraço direito (tipos uns riscos) e outro com tatuagem de inscrições orientais em um dos braços.