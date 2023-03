Três investigados por roubo no patrimônio Guarani são presos

A Policia Civil de Mamborê, com o apoio da Polícia Militar, deu cumprimento a três mandados de buscas e prisão em residências localizado nas cidades de Mamborê, Goioerê, Santa Helena e na cadeia II de Campo Mourão.

A operação e investigações são decorrente de um crime de roubo no patrimônio Guarani, em Mamborê, no dia 9 de agosto de 2022. No roubo, uma família de agricultores foi mantida refém por seis indivíduos, no qual mediante ameaça com arma de fogo levaram veículos, objetos de valor e defensivos agrícolas.

As buscas e prisão ocorreram após intensas investigações no qual se descobriu que um ex-empregado da fazenda, que estava preso, enviou informações para que parceiros, que estavam soltos, realizassem o roubo, informando que havia objetos de valor na residência.

Contou ainda com o apoio de um irmão deste ex-empregado que repassou mais informações para garantir a empreitada criminosa. Dessas investigações resultou em três mandados de prisão e três buscas domiciliares.

Os alvos da prisão e busca foram na cadeia II de Campo Mourão, no patrimônio Guarani, na cidade de Goioerê e na cidade de Santa Helena. Os três homens presos permanecem a disposição da justiça.