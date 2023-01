Três bandidos morrem em confronto com a Polícia Militar na região

Um confronto armado com policiais militares terminou com três bandidos mortos, no distrito de Malu, em Terra Boa, na tarde desta segunda-feira, 30. A ação ocorreu na estrada Palmital, onde a PM apreendeu ainda dois veículos, um caminhoneta Ford Ranger e um GM/Cruze, três armas de fogo e algumas mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

A perseguição aos bandidos que estavam na caminhoneta, iniciou no município de Jussara. No entanto, quando a equipe tentou a abordagem, os criminosos fugiram e dispararam um dispositivo de fumaça na parte traseira do veículo, atrapalhando a visibilidade dos policiais.

Com isso conseguiram fugir, mas não foram longe. Logo em seguida a PM obteve informações de que a caminhoneta, e um veículo Cruze, teriam sido vistos em uma área rural, próximo a uma mata, no distrito de Malu.

A equipe da PM de Cianorte, já com uso de cães farejadores e apoio da Rotam e Rádio Patrulha de Terra Boa, localizaram os criminosos, iniciando um confronto. Na ação, três bandidos foram baleados e morreram no local.

Os policiais ainda apreenderam uma carga de celular e três armas de fogo. Segundo a PM, um dos mortos morava em Cianorte e outro em Cruzeiro do Oeste. O terceiro não foi identificado. A Polícia Militar suspeita que o grupo tenha participado de um assalto com reféns na noite de domingo, 29, em uma lavanderia, na rodovia PR-082, em Cianorte.

Com informações: Polícia Militar