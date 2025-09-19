Traficante é preso por extorsão e ameaças contra uma família

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 16ª SDP de Campo Mourão, setor de investigação, prendeu na tarde de ontem, um homem de 34 anos, pelo crime de extorsão.

A situação teve início quando um homem e sua família procuraram a delegacia, no dia de ontem, e ele relatou ser usuário de cocaína, dizendo que havia adquirido entorpecente de um traficante por um determinado valor.

Como havia atrasado o pagamento, o fornecedor da droga estava lhe cobrando valores muito além do que havia sido combinado anteriormente.

Como a vítima não tinha mais recursos financeiros, passou a ser ameaçada pelo traficante.

Enquanto estava registrando o boletim recebeu inúmeros áudios com ameaças contra ele e seus familiares. O traficante ameaçava todos de morte, inclusive, dizendo que de nada adiantaria acionar a polícia.

A vítima chegou a receber uma foto do suspeito segurando um revólver. Após a equipe identificar quem seria o criminoso que estava praticando a extorsão, os policiais passaram a diligenciar em possíveis endereços.

Foram checados inúmeros locais até que o traficante foi localizado em uma residência no conjunto Fortunato Perdoncini. Ele foi abordado e conduzido até a delegacia. Questionado pelos policiais sobre as ameaças, ele inicialmente confirmou, porém no momento da oitiva ficou em silêncio.

O detido está em liberdade condicional, respondendo por latrocínio e tráfico. Agora diante da nova prisão, deverá responder por extorsão e também tráfico de drogas.