Traficante é preso com três tipos de drogas em Campo Mourão

Um rapaz de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira, na região do Lar Paraná. Na casa dele os policiais da Rotam apreenderam pedras de crack, buchas de maconha, prontas para serem comercializadas e cocaína, além de R$ 335,00 em dinheiro.

Os policiais faziam patrulhamento na rua dos Pioneiros, quando observaram um rapaz em atitude suspeita ao lado de um veículo, estacionado. Assim que a equipe se aproximou para fazer a abordagem, o motorista saiu em alta velocidade.

O rapaz, que estava do lado de fora do carro, fazendo a entrega da droga foi detido. “Apreendemos com ele uma garrafa pequena de coca-cola, com 21 pedras de crack. Na residência dele foi localizado um revólver calibre 22, com quatro cartuchos deflagrados e três intactos, além de 57 buchas de maconha e 17 de cocaína”, relatou o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Um, notebook furtado recentemente de uma residência também foi apreendido no local, um ponto que virou alvo de várias denúncias à Polícia Militar pelo comércio de drogas.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia juntamente com as drogas e a arma. O outro jovem que fugiu do local teria vindo de São Paulo recentemente. A PM tem informação de que ele seria foragido da justiça.