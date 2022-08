Traficante com caminhoneta carregada de drogas fica ferido em troca de tiros com a Polícia Militar

Mais uma grande quantidade de drogas, superior a 1 tonelada foi apreendida na tarde dessa quarta-feira, 10, pela Polícia Militar, próximo à cidade de Tuneiras do Oeste. A droga (maconha) era transportada em uma caminhoneta Chevrolet S10, ocupada por dois homens. Em troca de tiros com a polícia, um deles acabou ferido.

Na tentativa de abordagem, o motorista não parou e seguiu em alta velocidade pela rodovia, fazendo ultrapassagens perigosas e sendo perseguido pelos policiais. Após alguns minutos de acompanhamento tático, o condutor do veículo em fuga, arremessou o automóvel em uma mata na contramão da via.

Houve confronto armado, sendo que o condutor do veículo desembarcou atirando e evadiu-se em meio a mata, não sendo localizado. Já o passageiro de 18 anos foi ferido com um tiro e contido pelos policiais.

Ao verificar o interior e compartimento traseiro de carga da caminhonete, constatou-se que o veículo estava carregado com diversos fardos de maconha. A caminhoneta ainda possuía alerta de roubou na cidade Marechal Candido Rondon, ocorrido em 26 de abril de 2022.

O rapaz ferido recebeu atendimento médico, e não correndo risco de vida, foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

O veículo com as drogas foi encaminhado para o 7º Batalhão da Polícia Militar, em Cruzeiro do Oeste, onde foi pesado totalizando 1.080 Kg.

Com informações: Policia Rodoviária Estadual