Tio fere o sobrinho usuário de drogas com faca, passa mal e é internado

Um rapaz usuário de drogas foi ferido com um golpe de faca na mão pelo seu tio, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta 19h de ontem, em um condomínio residencial, na rua Edmundo Mercer.

A Polícia Militar foi comunicada do fato e ao chegar ao local, conversou com o tio do rapaz. Ele contou que o sobrinho é usuário de drogas e chegou em casa transtornado por estar sob o efeitos de substâncias entorpecentes.

Ao tentar impedir que o rapaz entrasse na casa, iniciou-se uma discussão entre ambos. Segundo o tio, para se defender as investidas do rapaz, ele teria desferido um golpe de faca que atingiu a mão do sobrinho.

Devido ao efeito das drogas, o jovem não conseguiu explicar à equipe policial sua versão sobre os fatos. Uma equipe do Samu compareceu no local para dar atendimento, no entanto ele se recusou, alegando que foi um pequeno corte e não necessitava de curativos.

Já o tio acusado das agressões precisou ser atendido pela equipe do Samu. Ele passou mal, haja vista que recentemente realizou uma cirurgia. O homem precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento.

A vítima foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. A faca usada também foi apreendida.